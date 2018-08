Marseille : deux personnes transsexuelles agressées

Deux personnes transsexuelles, âgées d'une vingtaine d'années, ont été insultées et agressées lundi midi dans le 1er arrondissement de Marseille. Les victimes, hébergées par l’association Le Refuge, qui vient en aide aux personnes LGBT, étaient sorties du local associatif pour aller déjeuner lorsqu’elles ont croisé un couple aux regards appuyés, relate le délégué départemental adjoint de l’association, Flavien Odorin, à La Provence.

Insultées et prises en chasse par un couple. Le couple croisé décide de revenir à la charge quelques minutes plus tard, et des insultes sont échangées de part et d’autre. Sentant le danger, les deux membres du Refuge courent jusqu’au local pour se mettre à l’abri, mais le couple les suit et force la porte d’entrée à grand coup de pied. L'homme a ensuite aspergé de gaz lacrymogène l’entrée du local, blessant une travailleuse sociale. Les deux jeunes pris en chasse sont sous le choc, l'un d'eux est sous surveillance respiratoire, précise France Bleu. Le couple a réussi pour sa part à prendre la fuite.

Dans un communiqué, Le Refuge dénonce une agression commise "en raison de leur orientation sexuelle ou de leur genre" :

Communiqué : Agression au Refuge à #Marseille



« Ce lundi, deux jeunes personnes hébergées par #LeRefuge et qui revenaient de chercher des pizzas pour leur repas, ont été prises à partie... » ▶️ https://t.co/MZperXEuI1pic.twitter.com/gwivXGrXxS — Le Refuge (@lerefuge) 6 août 2018

Trois plaintes déposées. La police a été saisie de trois plaintes distinctes. L’agression a été condamnée "avec la plus grande fermeté" par le maire LR de la cité phocéenne Jean-Claude Guaudin, qui évoque des "actes insupportables". Le maire a notamment demandé au préfet de police de sécuriser le lieu d’accueil. Le Refuge, installé dans le 1er arrondissement depuis janvier 2017, a déjà été la cible d’insultes par des passants et de cambriolages.