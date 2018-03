Marine Le Pen ira à la marche blanche en mémoire de l'octogénaire juive assassinée

La présidente du Front national Marine Le Pen participera avec d'autres élus de son parti à la marche blanche organisée mercredi soir en mémoire Mireille Knoll, une octogénaire juive dont le meurtre a ravivé les inquiétudes sur l'antisémitisme en France, a annoncé le FN.

Marine Le Pen et de nombreux militants seront présents. "Marine Le Pen, les députés et élus du Front national, ainsi que de très nombreux militants, marqués par ce meurtre infâme, participeront à la marche blanche organisée à Paris en mémoire de Mme Knoll", a écrit le FN dans un communiqué.

Le parti explique sa décision par le fait que le fils de Mireille Knoll, Daniel Knoll, "s'est démarqué de la position sectaire du Crif", le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui avait dit mardi soir que le FN et la France insoumise ne seraient pas "les bienvenus" à cette marche.

Selon le FN, Daniel Knoll a appelé "tout le monde, sans exception, à participer à la marche blanche. Il s'est déclaré 'absolument pas sur la même ligne que le Crif', qui a cru pouvoir briser l'unité nationale en écartant le Front national, lequel alerte et dénonce depuis des années la montée de l'antisémitisme islamiste".

Mireille Knoll "pensait que tout le monde était bon comme elle" :

Une "surreprésentation des antisémites" au Front national et chez LFI

"De façon très claire, j'ai expliqué que la surreprésentation des antisémites tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite rend ces deux partis infréquentables", a estimé Francis Kalifat, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) sur RTL.

En revanche, Francis Kalifat a d'abord ouvert la porte à la participation des Insoumis avant de durcir sa position mardi en déclarant Jean-Luc Mélenchon et ses troupes persona non grata. "À nos yeux, ils [le FN et la France insoumise] sont infréquentables et s'ils sont infréquentables alors ils ne sont pas les bienvenus à cette manifestation", a-t-il encore expliqué. "Ces partis, ces mouvements véhiculent dans notre pays la haine d'Israël, et ça c'est de l'antisémitisme", a-t-il conclu.