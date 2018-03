Manifestation nationale des cheminots à Paris : "plus de 25.000 personnes", selon la CGT

La manifestation nationale des cheminots qui défilait jeudi de la Gare de l'Est vers Bastille à Paris, contre la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement, réunissait "plus de 25.000 personnes", a annoncé à l'AFP Cédric Robert, porte-parole de la CGT-Cheminots. Les chiffres de la police n'ont quant à eux pas été encore communiqués.

Pour un "train public". À 15h, le cortège parti une demi-heure plus tôt et qui devait rejoindre celui des fonctionnaires, atteignait la place de la République derrière une banderole affirmant : "Passagers et cheminots pour le train public, qualité de service, sécurité, fiabilité". Les cheminots protestent contre la volonté du gouvernement de réformer la SNCF par ordonnances, en transformant l'entreprise en société anonyme et abandonnant le statut de cheminots à l'embauche.