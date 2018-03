Manche : décès d'un détenu à la maison d'arrêt de Cherbourg

Un détenu de 24 ans est mort à la maison d'arrêt de Cherbourg, a fait savoir samedi la procureure de la République de Cherbourg. Le détenu, incarcéré pour des faits de violences, est décédé le 27 février, a déclaré la procureure Emmanuelle Bochenek-Puren.

Surdose médicamenteuse ? L'enquête est toujours en cours. "La thèse d'une surdose médicamenteuse est la plus plausible mais toutes les conclusions des analyses toxicologiques n'ont pas encore été rendues", a-t-elle ajouté. Selon un syndicaliste, qui connaissait bien le détenu, "il ne s'agit pas d'un suicide". "On ne sait pas s'il est mort à cause de médicaments ou d'autres substances qu'il avait dans sa cellule", a-t-il déclaré.

Aucune mort depuis 20 ans à la prison. "Ce détenu ne posait aucun problème. Il était correct avec le personnel. La mort d'un détenu, cela fait 20 ans que cela n'était pas arrivé à Cherbourg", a-t-il souligné, précisant que la prison compte une soixantaine de détenus pour une quarantaine de places. Une marche blanche organisée par les proches du détenu doit se tenir samedi après-midi au départ de la maison d'arrêt.