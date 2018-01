Maltraitance sur une fillette à Bourges : "Qui a tabassé ma petite fille ?"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

La fillette de 6 ans battue par ses proches se trouvait toujours vendredi dans le coma. Sa mère et son compagnon ont tous deux été mis en examen pour actes de torture et de barbarie, et écroués. Le grand-père maternel de la petite fille a fait part de son désarroi à Europe 1. "Au fond du cœur, j’ai très très mal. C’est un bébé que j’ai gardé de sa naissance à ses quatre ans, j’ai très très mal au cœur", a confié en pleurs celui qui a élevé sa petite fille dans ses premières années.

"Il a coupé les ponts avec nous". "Je ne sais pas ce que les gens ont dans la tête pour faire ça… Qui a tabassé ma petite fille ?", demande-t-il. "Ce n’est pas ma fille qui a tapé ma petite-fille, c’est son copain", affirme t-il encore, en ajoutant : "À peine il sort de prison, il est entré (dans la famille) et c’était fini, il a coupé les ponts avec nous."

D’après le procureur de Bourges, la petite fille faisait l’objet d’une procédure d’assistance éducative depuis juin mais n’avait pas pu être placée "sa mère ayant manifestement fait tout son possible pour s’y soustraire". Présentée à l'hôpital avec des ecchymoses, des traces de morsures et de brûlures ainsi qu'un hématome sous-dural, la fillette se trouvait toujours vendredi entre la vie et la mort.