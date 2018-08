"L'exigence absolue, c'est ça la grande signature de Robuchon", estime Olivier Poels

INTERVIEW

"Il était discret mais en même temps communicatif, passionné. Il avait toujours le regard pétillant". C'est avec émotion et admiration qu'Olivier Poels, chroniqueur gastronomique d'Europe 1, a réagi à la disparition de Joël Robuchon. Le célèbre cuisinier français, parmi les plus étoilés du monde avec 32 macarons au Michelin, est mort lundi à l'âge de 73 ans.

"La précision horlogère suisse au service de la cuisine". C'est donc l'image d'un fou de cuisine, amoureux éperdu de son art, et d'une exigence totale, que gardera en mémoire Olivier Poels. "Quand il avait essayé de se retirer des fourneaux à 51 ans, ça l'avait rattrapé. Il était incapable de vivre en dehors de ce milieu qui le passionnait", témoigne-t-il. Méticuleux, soignant chaque détail tout en conservant une simplicité singulière, Joël Robuchon avait décroché le titre de "cuisinier du siècle" de Gault et Millau en 1990.

"Il avait surtout un sens de l'exigence unique, absolue. C'est sans doute ça, la grande signature de Robuchon. Quand un plat sortait de ses cuisines, il voulait que ce soit parfait, systématiquement", assure le chroniqueur gastronomique. "Rien n'était jamais laissé au hasard. C'est la précision horlogère suisse au service de la cuisine".

Une rigueur avec lui-même, et les autres. Si Joël Robuchon était si dur avec lui-même, il l'était également avec ceux qui l'ont épaulé en cuisine. "J'ai rencontré un certain nombre de chefs qui ont travaillé avec lui, et ils en gardent un souvenir passionné et passionnant. Ils ont appris chez lui la rigueur", rapporte olivier Poels.