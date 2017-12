Levothyrox ancienne formule : le tribunal de Saint-Gaudens déboute les plaignants

Le tribunal de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, a débouté mardi une quarantaine de patients souhaitant obtenir du laboratoire Merck la livraison de l'ancienne formule de Levothyrox car ils souffrent d'effets secondaires de la nouvelle formule, a indiqué l'avocat des plaignants.

"Existence de substituts". Le juge des référés, qui a également rejeté la demande d'indemnisation pour "préjudice d'angoisse", a basé sa décision sur plusieurs arguments : "absence de certificats médicaux" sur les effets néfastes du médicaments, "existence de substituts", et "seulement 0,6% soit 15.600 des 2,6 millions personnes traitées par Lévothyrox concernées par ce problème et mise sur le marché par le laboratoire de 218.080 boites", a expliqué Me Jacques Lévy.

Une décision différente à Toulouse. La décision du tribunal de Saint-Gaudens va dans le sens opposé à celle du juge des référés de Toulouse, qui avait condamné le 14 novembre le laboratoire à fournir "par le biais des circuits de distribution et de commercialisation, sans délai" le produit ancienne formule aujourd'hui dénommé Euthyrox à 25 patients de la Haute-Garonne. Merck a fait appel de la condamnation toulousaine, qui était assortie d'une astreinte de 10.000 euros par jour et par infraction constatée.

Des audiences à venir. Me Lévy a dit qu'il interjetait appel de la décision de Saint-Gaudens. Les audiences en appel pour les dossiers de Saint-Gaudens et Toulouse pourraient être réunies en une seule dans un délai "de trois à quatre mois", selon Me Lévy. L'avocat prépare encore plusieurs assignations : Castres (Tarn) en janvier, puis plus tard à Montauban, Pau, et encore Albi.