Les Français lèguent un milliard d'euros chaque année à des organisations ou œuvres de charité

REPORTAGE

Les Français sont généreux ! En moyenne, chaque année, ils donnent 7,5 milliards d'euros à différentes organisations et œuvres de charité. Pour la première fois, une étude réalisée par la Fondation de France, précise la part des legs, ces dons faits après la mort. Ceux-ci s'élèvent à environ 1 milliard d'euros par an. Deux secteurs en bénéficient le plus : la recherche médicale et la religion.

Un acte notarié pour organiser le legs. Parmi les généreux donateurs de l'Hexagone figure Françoise. Toujours très impliquée dans la vie de sa paroisse, à quelques semaines de ses 90 ans, elle a estimé qu'il était temps de prendre quelques dispositions : "J'ai demandé à mon pasteur de venir et je lui ai donné un chèque. Je lui ai dit de ne pas le toucher tout de suite parce qu'il n'y avait pas assez de liquide actuellement sur mon compte. Il m'a dit 'Je ne peux pas le prendre, il faut que vous alliez chez un notaire.'" Il y a quelques jours, Françoise est donc allée chez son notaire pour organiser le legs d'une partie de sa fortune à sa paroisse. Un choix qu'elle a ensuite expliqué à ses quatre enfants. "Ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Ils savent qu'il y en a quand même assez pour eux."

La recherche médicale, plus gros légataire. Comme elle, chaque année, des citoyens font le choix de léguer une partie de leurs biens à la religion. Ce sont ainsi 150 millions d'euros qui arrivent dans les caisses des organisations religieuses. Juste devant, il y a la recherche médicale, comme l'explique Laurence de Nervaux, de la Fondation de France : "C'est un projet qui intervient souvent dans une phase relativement avancée de la vie. C'est du coup assez logique que la santé devienne un domaine de préoccupation de plus en plus important. Le legs comporte une dimension affective très forte. Il représente un peu l'accomplissement d'une vie et le sens d'une vie", explique-t-elle.

Si les legs sont généralement composés d'actifs financiers ou de biens immobiliers, certains sont plus atypiques comme ce Stradivarius légué à la Fondation de France qui est désormais prêté à de jeunes violonistes prometteurs.