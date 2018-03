Les assassins présumés de la milliardaire Hélène Pastor jugés en septembre

Les assassins présumés de la milliardaire monégasque Hélène Pastor, dont son gendre polonais soupçonné d'avoir commandité le crime en 2014, seront jugés en septembre, pendant un mois, devant les assises des Bouches-du-Rhône. Les différents recours ayant été purgés, l'affaire doit être jugée du 17 septembre au 19 octobre 2018 devant la cour d'assises à Aix-en-Provence, a indiqué l'avocat Thomas Giaccardi, défenseur du fils de la milliardaire, Gildo Pastor. Au total, 10 accusés seront jugés, dont huit répondront d'assassinat ou de complicité, et d'association de malfaiteurs. Parmi eux, le gendre d'Hélène Pastor, Wojciech Janowski, qui nie les faits qui lui sont reprochés. Les deux autres sont renvoyés aux assises pour des infractions annexes.

Série de tirs.Hélène Pastor, richissime femme d'affaire monégasque, avait essuyé une série de tirs le 6 mai 2014, à la sortie d'un hôpital niçois où elle venait de rendre visite à son fils Gildo. Agée de 77 ans, elle était morte de ses blessures 15 jours après ce guet-apens. "J'ai peur, je veux vous revoir car j'ai d'autres choses à dire", avait-elle lancé aux policiers, avant de succomber. Le chauffeur de cette héritière d'une famille italienne de bâtisseurs, Mohamed Darwich, également touché, était décédé le 10 mai. Les enquêteurs avaient rapidement remonté la piste du tueur présumé et de son complice, Samine Said Ahmed et Al Haïr Hamadi.

Problèmes d'argent. A partir d'un colossal travail d'analyse de quelque 3,5 millions d'appels téléphoniques, ils étaient ensuite remontés jusqu'aux commanditaires présumés et avaient vu se dessiner un scénario digne d'un polar : un contrat passé par le gendre de Mme Pastor, Wojciech Janowski - des faits que nie cet homme d'affaires et consul honoraire de Pologne à Monaco. Wojciech Janowski avait d'importants problèmes d'argents, malgré le fait que sa compagne Sylvia Pastor, fille de la milliardaire, lui versait la majeure partie des 500.000 euros mensuels alloués par sa mère.Un mois après les meurtres, la thèse d'un contrat avait été accréditée par les aveux de Pascal Dauriac, le coach sportif de M. Janowski, qui avait affirmé être l'organisateur des assassinats à la demande du gendre de la victime, son beau-frère servant de recruteur.