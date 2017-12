Le temps lundi : grisaille dans le Midi et sur le Nord-Ouest, plus lumineux ailleurs

Lundi, du Sud-Ouest au Nord-Est et Rhône-Alpes, les brouillards parfois denses ou les nuages bas, fréquents en début de journée, se dissiperont lentement, laissant la place à un temps ensoleillé l'après-midi, mais le relief profitera du soleil dès le matin, indique Météo-France

Sur la bordure méditerranéenne, des nuages bas s'installeront le matin, puis, portés par un vent de sud-est à sud jusqu'à 60 à 70 km/h, gagneront l'intérieur, tout le Languedoc-Roussillon, le sud-ouest de PACA et jusqu'à la moyenne vallée du Rhône, commençant à donner un peu de pluie le soir. De la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'à la frontière belge, les conditions resteront bien grises avec de nombreux nuages bas et parfois quelques gouttes.

Près de la Manche le vent de sud-ouest se renforcera au fil des heures, avec des rafales jusqu'à 60 km/h le matin, 70 à 90 km/h en fin de journée à l'approche d'une perturbation. En soirée un temps couvert et pluvieux arrivera par la Bretagne, avant de gagner tout l'ouest de l'hexagone la nuit suivante. Le vent de sud se renforcera en cours de nuit suivante de la Bretagne et des Pays de Loire jusqu'à l'Ile de France avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser localement les 100 km/h.

Les températures minimales varieront de 3 à 8 degrés de la Manche et Pays de Loire jusqu'aux frontières du nord, ainsi que près des côtes, de -1 à +4 degrés ailleurs. Les maximales iront de 7 à 12 degrés en général, 12 à 16 au sud de la Garonne, autour de la Méditerranée et en Corse.