Le temps du samedi 31 mars : ciel couvert et pluies au menu

Le début du week-end pascal sera marqué samedi par de nombreuses averses se succédant du Sud-Ouest au Centre, accompagnées ponctuellement d'orages le matin, et par un ciel couvert du Centre-Est au Nord-Est, indique Météo-France. Les ondées se décaleront lentement vers l'est à la mi-journée et s'étendront du relief pyrénéen à la frontière belge.

Des rafales de vent dans l'Ouest. A noter un vent d'ouest assez fort avec des rafales atteignant 80 à 90 km/h proche de la Garonne. La neige tombera vers 800 à 1.000 m sur les massifs des Pyrénées. Ces averses resteront faibles sur le nord du pays à l'exception de la Bretagne et la Normandie où le temps sera bien instable.

Nuages et éclaircies. Dans l'après-midi, le ciel alternera entre nuages et éclaircies sur la façade ouest, avec un risque d'averses encore présent. Dans le val de Saône, les grisailles matinales auront du mal à se dissiper. Elles seront remplacées par quelques averses éparses. Ces dernières seront plus soutenues sur les Alpes, avec de la neige à partir de 700 m. En cours d'après-midi et soirée, les ondées gagneront les régions s'étendant de la vallée du Rhône aux Ardennes, avec quelques orages possibles.

En bord de Méditerranée, le soleil parviendra à faire quelques apparitions entre les passages pluvieux. Les nombreuses averses orageuses de la nuit sur la Provence s'atténueront en fin de nuit. La Tramontane sera bien sensible dans son domaine. Sur la Corse, l'activité pluvieuse restera marquée, notamment sur le sud-ouest de l'île. La neige tombera à partir de 1.200 m.

Des températures un peu fraîches. Les minimales seront un peu fraîches sur le nord du pays avec de faibles gelées de la Champagne à la Franche-Comté ainsi que sur le massif Central. Sur le reste de la moitié nord, elles s'échelonneront entre 1 et 4 degrés. Ailleurs, elles seront comprises entre 3 et 8 degrés, jusqu'à 10 à 11 degrés en Corse. L'après-midi, les températures ne dépasseront pas 8 à 13 degrés, 12 à 17 degrés dans le Sud-Est.