Le temps du mercredi 2 janvier : rafales tempétueuses et pluies soutenues

Le temps mercredi sera pluvieux et fortement venteux, avec 48 départements en vigilance orange sur l'Hexagone à l'approche de la tempête Eleanor, selon Météo-France. En matinée, la perturbation pluvieuse et venteuse glissera sur le sud du pays et donnera des pluies du sud-ouest aux Alpes, avec de la neige sur le relief alpin à partir de 1.500 m. De nombreuses averses, prenant un caractère orageux par endroits, se déploieront sur le nord du pays.

Violentes rafales. Sur le littoral, les rafales atteindront 130 km/h et monteront dans les terres à 100 km/h de la Normandie au nord-est. Sur le relief des Alpes, de violentes rafales seront attendues en cours de matinée. Dans l'après-midi, les averses concerneront les régions des Hauts-de-France au centre-est avec un vent moins fort mais toujours très sensible.

Le temps sera moins agité sur l'ouest, tout de même soumis à quelques passages pluvieux et un vent sensible. Sur le pourtour méditerranéen, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies. La tramontane soufflera toute la journée en rafales voisines de 80 à 100 km/h. En Corse, des averses se déclencheront sur la partie ouest. Le vent se renforcera à partir de la mi-journée avec de violentes rafales attendues dans la région de Bastia.

De 1 à 19 degrés. Les minimales seront comprises entre 1 et 5 degrés sur le Nord-Est, 6 à 11 degrés ailleurs sur la façade est et 9 à 13 degrés sur l'Ouest. Les maximales s'échelonneront entre 9 et 14 degrés sur la moitié nord, 12 à 17 degrés ailleurs voire 17 à 19 en bord de Méditerranée.