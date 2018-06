Le temps du lundi 4 juin : orageux sur une grande partie du pays

Un nouvel épisode pluvio-orageux intense est attendu lundi après-midi et surtout en soirée sur un axe allant de la Bretagne au nord-est, alors que dimanche soir le centre-ville de Morlaix a été inondé à la suite de violents orages et que le Finistère est toujours en vigilance orange, selon Météo-France.

Activité orageuse intense. "Une accalmie temporaire s'établit ce lundi matin, avant une nouvelle reprise de l'activité orageuse sur une grande partie du pays. Un nouvel épisode pluvio-orageux intense devrait se mettre en place dans l'après-midi et surtout la soirée sur un axe se situant de la Bretagne au nord-est du pays", annonce lundi matin l'institut météorologique dans son dernier bulletin. Quarante-huit départements de l'ouest, du centre et de l'est du pays avaient été placés dimanche en vigilance orange orages. Elle a été levée progressivement au cours de la nuit.

"Le niveau de densité d'orages est typiquement celui généralement observé au cours de l'été quand l'énergie thermique est à son maximum", explique Étienne Kapikian, ingénieur à Météo-France. Pour lui, ce qui est le plus remarquable, ce n'est pas tant la violence de ces orages que leur nombre, leur répétition et leur étendue. Quelque 180.000 impacts de foudre ont été enregistrés en métropole, soit 50% de plus qu'en mai 2009. En outre, dans une atmosphère plus chaude, le potentiel de pluies intenses est plus important, souligne le prévisionniste.

Températures élevées. Seules les régions voisines des frontières du nord resteront à l'écart de l'activité orageuse la plus forte. Sur les rivages méditerranéens, après une matinée pluvio-instable, le ciel s'éclaircira dans l'après-midi. Le matin, les températures iront de 13 à 17 degrés, jusqu'à 18 degrés en Provence et en Corse. L'après-midi, il fera de 16 à 22 degrés près de la Manche, 20 à 27 degrés ailleurs, jusqu'à 29 degrés en Alsace.