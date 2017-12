Le temps du lundi 1er janvier : très perturbé avec des vents tempétueux

Ce 1er janvier 2018 sera marqué par le passage d'une nouvelle perturbation pluvieuse active d'ouest en est, et accompagné d'un très fort coup de vent, a annoncé Météo France dimanche. Les premières pluies seront déjà présentes en tout début de matinée sur la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et la Basse-Normandie avec des vents d'ouest à sud-ouest à 80/90 km/h dans l'intérieur, 100/120 km/h sur la côtes.

Concentration sur les Pyrénées. Avec la progression de cette perturbation vers le Sud-ouest et les régions de l'est en journée, les très fortes rafales vont balayer une grande partie ouest et centre du pays avec des vents à 90/110 km/h dans l'intérieur, et 100/120 km/h, localement 120/140 km/h sur tout le littoral atlantique. Tandis que la situation commencera à se calmer sur l'ouest, ces vents tempétueux risquent, en fin d'après-midi et soirée, de se concentrer contre les Pyrénées et concerner tout son piémont jusqu'au midi-toulousain. En tout, 26 départements ont été placés en vigilance orange.

Averses fréquentes. Après ce passage pluvieux et très venté, un temps de traîne active avec de fréquentes averses s'imposera sur le pays toujours accompagné de vent d'ouest à 70/80 km/h quasi généralisé. A noter un risque de retour venteux à 100/110 km/h sur la Normandie à partir de la mi-journée. Avec ces vents forts, et la pleine mer de l'après-midi, de grosses vagues vont se former sur tout le littoral atlantique et engendrer un risque de submersion. La nuit suivante, c'est la Corse qui essuiera des vents violents, les caps seront particulièrement exposés mais avec des déferlements sur l'est de l'île.

De 5 à 16 degrés. Les températures varient le matin entre 5 à 10 degrés, et 10/12 sur l'extrême sud-est. Les maximales afficheront 10 à 13 degrés sur l'ouest du pays, 12 à 16 près de la Méditerranée, et 7 à 10 entre le Nord, le Centre et les régions de l'est.