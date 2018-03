Le temps de mercredi : globalement plus calme, mais toujours froid

Mercredi, le temps sera globalement plus calme, mais toujours froid, selon les prévisions de Météo-France. La majeure partie du pays retrouvera un temps souvent lumineux, voire ensoleillé, mais dans une ambiance toujours froide sous un vent de nord encore sensible.

Les éclaircies contrariées sur la façade de la Manche. Toutefois, de l'Ile-de-France au Centre et Limousin, ainsi que vers le relief de l'Est et du Massif central, il faudra attendre la dissipation des nuages bas matinaux avant de profiter du soleil. Par contre, des Hauts-de-France à la Normandie et la Bretagne, après la grisaille matinale, de nombreux nuages contrarieront les éclaircies l'après-midi, quelques gouttes seront même possibles.

Gelées généralisées dans les terres. À l'exception des régions côtières où il fera 0 à 4 degrés, voire 3 à 6 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse, les gelées seront généralisées dans l'intérieur, plus marquées du Grand-Est et Franche-Comté jusqu'au Massif central avec -6 à -2 degrés, et comprises entre -4 et 0 degrés ailleurs. Les maximales iront de 3 à 7 degrés en général, de 9 à 13 degrés sur le pourtour méditerranéen, de la Bretagne aux Pyrénées elles remonteront entre 7 et 10 degrés.