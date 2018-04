Le sacrifice du colonel Beltrame au cœur message pascal

Le geste prend tout son symbole à Pâques. Une semaine après la mort du colonel Arnaud Beltrame, qui s'est substitué à une otage lors de l'attentat de Trèbes, de nombreux curés souhaitent rendre hommage à ce sacrifice. Le père de l'église Saint-Louis à Strasbourg, parlera du gendarme devenu héros national. "Nous, chrétiens, nous savons qu’il y a l’espérance de Pâques qui est au bout du chemin, évoque-t-il. Cette lumière, cette foi intérieur pour soutenir le colonel Beltrame au moment ou il allait donner sa vie en sacrifice."

"C'est un véritable vendredi Saint". Le curé de Saint-Pierre Le Vieux, toujours à Strasbourg, ne dit pas autre chose. "L’exemple pour nous, c’est le Christ, qui donne sa vie par amour, donc ce n’est pas le colonel Beltrame notre exemple, souligne-t-il. Mais cela fait partie des images qui nous sont données pour nous dire la manière qu’a le Christ pour donner sa vie. Quand on est chrétien, au vendredi Saint et à Pâques, on se dit : et si moi cela m’arrivait qu’est ce que je ferais, est ce que j’irais jusqu’au bout de ma foi , est ce que je donnerais ma vie pour un autre." L'évêque aux Armées, Monseigneur Antoine de Romanet, a déclaré, en parlant du geste du colonel : "C'est un véritable vendredi Saint, il ne manque plus que Pâques."