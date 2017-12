La tempête Carmen pourrait toucher la France au Nouvel An

Une tempête, baptisée "Carmen", pourrait toucher la France dès le 1er janvier. Prévue par Météo Consult, une société du groupe Le Figaro, cette tempête devrait balayer le pays "pour le jour de l'An, lundi, des côtes de la Manche à la côte aquitaine avant de se diriger vers le Sud-Est". Ce fort épisode venteux fait suite à la tempête Ana, qui a soufflé jusqu'à 161 km/h sur les côtes Atlantique les 10 et 11 décembre, et la tempête Bruno, dont les rafales de vent ont atteint 150 km/h dans les Pyrénées-Orientales les 26 et 27 décembre.

Une "tempête classique de décembre ou janvier". Selon le communiqué de Météo Consult, "la trajectoire précise de la dépression à ce jour est assez incertaine". "La tempête n'est pas encore confirmée", indique aussi un prévisionniste de Météo France. "Il faut rester prudent sur sa trajectoire éventuelle. Elle pourrait toucher l'Irlande, l'Espagne ou la France en premier. En revanche, en termes de vents, si elle se confirme, il s'agirait d'une tempête classique de décembre ou janvier avec des vents de 90 à 100 km/h à l'intérieur des terres", explique-t-il.

⚠ #Tempête#Carmen lundi ⚠ Le risque se confirme de plus en plus. Les infos ici : https://t.co/OT7EodVqyspic.twitter.com/9Zd9ApCwta — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 29 décembre 2017

La préfecture de Bretagne appelle à la vigilance. Vendredi, un homme de 60 ans a été grièvement blessé lors du passage d'un coup de vent localisé dans le Finistère. De nombreux dégâts matériels ont également été recensés, "précurseurs de la tempête Carmen", selon Le Figaro. La préfecture de Bretagne a appelé à la vigilance sur les côtes de la Manche pour toute la durée du week-end et jusqu'à lundi.