La SCNF relaxée après la mort d'un homme tombé d'un train en Saône-et-Loire

Le tribunal correctionnel de Mâcon a relaxé mercredi la SNCF, poursuivie pour homicide involontaire après le décès d'un homme tombé d'un train en gare de Tournus, en Saône-et-Loire, le 23 décembre 2011. Le tribunal "a considéré qu'il n'y avait aucun lien entre le décès du voyageur et une faute de la SNCF", a indiqué à l'AFP Me Philippe Valent, l'avocat de l'entreprise, précisant que "l'ensemble des normes imposées à la SNCF ont été respectées".

La victime, âgée de 31 ans, avait cherché à descendre du train à la suite de son épouse qui voyageait avec lui et se trouvait déjà sur le quai. Mais le train avait redémarré et l'homme était tombé sur le ballast une centaine de mètres plus loin.

Le procureur avait requis 30.000 euros d'amende. Le procureur de la République avait requis 30.000 euros d'amende, invoquant notamment un temps d'arrêt en gare trop court, un argument rejeté par l'entreprise, qui mettait en cause la volonté du passager de descendre après le départ du train. La SNCF déplore que "certains usagers se mettent en danger", selon le conseil, qui ajoute que la décision est "un soulagement pour le personnel qui oeuvre à la sécurité tous les jours" mais "ne peut pas être une satisfaction" car elle fait suite à un "événement dramatique".