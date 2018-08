La recette des pêches rôties

Ingrédients (pour 4 personnes) 4 pêches

150g de framboises

50g de sucre

2 gousses de vanille

30 cl de crème liquide entière (minimum 30% de matière grasse)

1 cuillerée à soupe de sucre glace

Herbes (verveine, thym ou romarin)

La préparation

Commencez par réaliser votre coulis de framboises. Dans une casserole, faites chauffer vos framboises et le sucre sur feu moyen, remuez bien. Dès que c’est à ébullition, arrêtez la cuisson. Passez-la au tamis pour retirer les pépins et laissez refroidir.

Coupez vos pêches bien lavées en deux et enlevez les noyaux.

Rincez votre herbes.

Sur votre barbecue chaud, posez vos pêches côté peau au contact de la grille.

Coupez un peu de verveine ou un peu de thym ou de romarin en fonction de l’herbe que vous préférez et parsemez la chair de vos pêches.

Laissez-les cuire au moins 8 minutes en fonction de la chaleur de votre barbecue. Une fois que les pêches ont l’air cuites, retournez-les et faites-les cuire 5 minutes maximum les pêches vont devenir onctueuses, juteuses et sucrées.

Pendant que vos pêches rôtissent, lancez la chantilly.

Pour la réussir, il faut que vos ustensiles (votre plat et votre fouet) soient bien froids… l’idéal est que vous les ayez placés au réfrigérateur au moins 30 minutes avant de vous lancer dans la recette, ou même 10 minutes au congélateur. Même chose avec votre crème : elle doit sortir du réfrigérateur.

Quand le tout est bien froid, battez la crème avec le sucre glace et la vanille… elle doit prendre au bout de 5 minutes…

Si la crème chantilly tient bien, c’est qu’elle est prête !

Il n’y a plus qu’à servir deux demies pêches rôties par personnes… avec un peu de coulis de framboises… et de la chantilly… Pour les plus gourmands vous pouvez rajouter de la glace à la vanille… et c’est prêt !