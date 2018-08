La recette de la tartelette aux mirabelles

Ingrédients 500 g de mirabelles de Lorraine bien mûres 200 g de biscuits sablés 250 g de mascarpone 100 g de fromage frais 60 g de sucre glace 1 sachet de sucre vanillé 50 g de beurre fondu

La préparation

Commencez par la fabrication d’emporte-pièce, avec du papier aluminium. Prenez une longue feuille d’aluminium et pliez-la en bandes de 2 cm. Repliez cette bande sur elle-même. Plus elle sera épaisse, plus elle sera rigide.

Ensuite, réalisez un cercle et scotchez les extrémités avec soin. L’idéal étant de mettre le scotch à l’extérieur pour qu’il ne soit pas en contact avec les aliments.

Ensuite, émiettez vos biscuits et mélangez les miettes avec le beurre très mou. Il faut bien malaxer la préparation avec vos doigts jusqu’à obtenir une pâte sablée.

Prenez votre emporte-pièce : remplissez-le au 1/3 de pâte sablée (un demi centimètre) et tassez bien. Reproduisez-le autant de fois que vous souhaitez faire de tartelettes et placez au réfrigérateur.

Mélangez le mascarpone avec le fromage blanc, le sucre glace et le sucre vanillé. Étalez votre crème sur votre biscuit, en lissant au maximum le dessus. Placez de nouveau au réfrigérateur 3 heures.

Coupez vos mirabelles en deux, dénoyautez-les et coupez-les en lamelles.

Si vous avez une poêle, vous pouvez les faire rôtir avec un peu de beurre : 5 minutes à feu moyen et 5 minutes supplémentaires pour les dorer. Elles vont un peu compoter.

Disposez ensuite vos mirabelles sur la crème, en quinconce, avant de replacer vos tartelettes encore deux heures, au moins, au réfrigérateur.

Démoulez vos tartelettes au moment de servir.

Vous pouvez ajouter un peu de miel sur vos mirabelles pour les rendre brillantes, et un peu d’amandes concassées pour le croustillant.