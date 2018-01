La policière disparue dans la Seine à Paris toujours pas retrouvée

Les recherches n'ont pas permis samedi de retrouver la policière de la brigade fluviale disparue la veille dans la Seine à Paris, et les opérations reprendront dimanche, a fait savoir la préfecture de police. Les recherches, relancées samedi "au lever du jour", ont été suspendues à la tombée de la nuit et "reprendront dimanche à 08h30", a précisé la préfecture. La policière, âgée de 27 ans, a disparu dans le fleuve vendredi vers 10h50, lors d'un exercice de routine qui se déroulait à hauteur de la cathédrale Notre-Dame.

"L'engagement sans faille" de la brigade fluviale. Dans un communiqué, la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, a exprimé samedi "toute sa compassion et son soutien à la famille de cette policière et à ses proches". Ses "pensées vont aussi à ses collègues et l'ensemble de la brigade, dont elle salue l'engagement sans faille et le professionnalisme". "À l'occasion d'un entraînement des plongeurs de la brigade fluviale, l'un des personnels engagés a fait surface et puis a soudainement disparu dans la Seine", avait expliqué vendredi le directeur des services techniques de la préfecture de police. Si le dispositif mis en oeuvre pour retrouver la policière n'a pas été réduit samedi, il n'y a pratiquement plus d'espoir à ce stade de la retrouver en vie.