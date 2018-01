La météo du vendredi 5 janvier : pluies et éclaircies sur une bonne partie du pays

Le temps vendredi sera pluvieux sur une bonne partie du pays, à l'exception du Sud qui accueillera des éclaircies, selon Météo-France. Plusieurs vigilances seront maintenues vendredi.

La vigilance avalanche lancée sur les deux Savoies aura lieu jusqu'à 10h. La vigilance orange pluie/inondation sera maintenue sur 7 départements : en Savoie (73), Haute-Savoie (74) et Isère (38) jusqu'à 06h vendredi ainsi qu'en Franche-Comté jusqu'à 18h. Enfin, la vigilance crues sera maintenue vendredi sur 19 départements en basse Seine, sur la Gironde et la Dordogne et sur l'est du pays.

Source : Météo-France

De la neige vers 1.300 m sur les Pyrénées-Atlantiques. Sur le centre du pays puis sur le Sud-Ouest, le temps sera pluvieux. En matinée, il pleuvra de la Vendée et des Charentes aux régions de l'Est avec un peu de neige au dessus de 2.000 m sur le nord des Alpes. En journée, les pluies deviendront moins soutenues en s'étendant de l'Aquitaine au Grand-Est. Elles se réactiveront toutefois en soirée sur le sud de l'Aquitaine, apportant de la neige vers 1.300/1.500 m sur les Pyrénées-Atlantiques.

Des points de vent jusqu'à 80 km/h. Entre Midi-Pyrénées, la Provence et la Méditerranée, le soleil fera de belles apparitions. Les Alpes retrouveront progressivement le soleil. Quelques nuages s'annonceront cependant en fin de journée sur le littoral du Golfe du Lion et sur la côte ouest de la Corse avec parfois quelques gouttes. Du Nord-Ouest du pays à la frontière belge, le ciel deviendra plus variable avec quelques éclaircies et quelques averses côtières près de la Manche. La mer sera aussi moins agitée. Le vent de secteur ouest soufflera encore modérément près des côtes de Manche avec en début de journée avec des pointes de 60 à 80 km/h. Il faiblira progressivement l'après-midi.

Jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée. Le matin, les températures minimales seront en baisse avec 5 à 8 degrés au nord de la Loire, 7 à 10 au Sud, localement 10 à 12 près de la Méditerranée.L'après-midi, il fera 9 à 12 degrés sur la moitié nord, 10 à 17 au Sud, jusqu'à 17 à 19 degrés près de la Méditerranée.

Voici la météo de vendredi :

