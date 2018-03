La météo du vendredi 30 mars : une nouvelle journée bien perturbée

La journée de vendredi sera marquée par le passage d'une perturbation pluvio-orageuse d'ouest en est, a annoncé jeudi Météo France. Déjà présente le matin sur la moitié ouest du pays, la perturbation se décalera ensuite vers le nord et l'est du pays. Ces pluies localement orageuses s'accompagneront de rafales de vent, notamment de la Vendée à l'Aquitaine, et seront plus marquées sur le quart nord-ouest du pays en matinée. Progressant sur les régions de l'Est, on attend de fortes pluies orageuses, de la vallée du Rhône jusqu'en Franche-Comté, dès la mi-journée avec possibilité de grésil et également de rafales de vent.

Arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest. Ce temps très perturbé et instable se décalera ensuite vers les Alpes puis évacuera les frontières la nuit suivante. Il neigera sur les Alpes à partir de 1.500 m d'altitude puis 1.000 m, 1.000 m sur le Massif central et 1.200 m sur les Pyrénées. Après le passage de cette perturbation active, les averses prendront le relais avant le développement d'éclaircies par l'ouest. Mais, rapidement, une nouvelle onde pluvio-orageuse abordera, en fin d'après-midi, la Bretagne et les Pays de la Loire avant de s'étendre sur l'ouest du pays. Autour de la Méditerranée, la perturbation donnera de bonnes pluies du côté des Cévennes le matin avant le retour au calme l'après-midi. Le reste du pourtour et la Corse passeront une journée assez nuageuse ponctuée de quelques débordements pluvieux.

Jusqu'à 20 degrés sur l'île de Beauté. Les températures minimales varieront de 1 à 4 degrés sur un grand quart nord-est à 6/8 degrés sur l'Ouest et 8 à 12 degrés près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 10 à 15 degrés en général, localement 16/17 sur le Sud-Ouest et le Sud-Est, voire 17 à 20 degrés sur la Corse.