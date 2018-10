La météo du mercredi 17 octobre : légère amélioration sur le Sud-Est, estival au Nord

Le temps mercredi connaîtra une légère amélioration sur le Sud-Est tandis que le soleil brillera largement sur un bon quart nord-est, avec des conditions estivales qui persisteront, selon Météo-France. La Haute-Corse a été placée mardi en vigilance orange aux orages, à la pluie et aux inondations jusqu'à 20 heures. Dans l'Aude, la vigilance rouge est terminée, le département est désormais passé en vigilance orange pour crues.

Le soleil de retour sur la Côte d'Azur dans la journée. Le temps restera agité sur l'est de la Corse avec un vent d'est soutenu et des averses parfois orageuses, tandis que de l'Hérault à la Provence, excepté quelques gouttes le matin, il deviendra sec l'après-midi. Le soleil reviendra sur la Côte d'Azur. Des pluies faibles et intermittentes concerneront également le sud du Languedoc, principalement les Pyrénées-Orientales. Sur le reste du pays, le temps restera calme. Le ciel sera variable sur une petite moitié ouest, voire couvert sur la Bretagne avec quelques pluies faibles, et des brouillards matinaux en Aquitaine et Normandie.

Chaleur à l'Est. Les températures minimales seront comprises entre 3 et 9 degrés dans l'Est, 8 et 14 en général ailleurs et jusqu'à 18 degrés près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 15 et 18 degrés en Bretagne, 19 et 23 ailleurs, localement 24 ou 25 degrés dans le Centre et le Grand Est.