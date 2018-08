La météo du mardi 7 août : toujours chaud, dégradation orageuse par l'Ouest

La journée de mardi restera très chaude, mais une dégradation orageuse en provenance de l'Ouest circulera sur le pays avec des orages devenant localement très virulents, selon le bulletin de Météo-France lundi.

#MétéoDeDemain Fin de la canicule à l'ouest avec le retour d'orages parfois forts au nord. Encore très chaud à l'est. Restez prudents et informés : — Météo-France (@meteofrance) 6 août 2018

La côte atlantique sous les nuages... La journée commencera avec un ciel plus chargé de la Bretagne à l'Aquitaine ainsi que sur le Languedoc-Roussillon où de petites pluies seront possibles. Ciel plus chargé également sur le relief des Alpes, du Jura, des Vosges et de la Corse. Dans l'après-midi des ondées localement orageuses se formeront sur ce relief.

... mais elle échappera aux orages. La journée sera particulièrement marquée par l'arrivée d'une dégradation orageuse par l'Ouest. Ainsi en cours d'après-midi des orages se déclencheront dans les terres sur une grande partie du territoire. Seule la Bretagne et la côte atlantique seront épargnées, ainsi que la bordure Est du pays. Ces orages s'intensifieront progressivement. Ils deviendront ponctuellement très virulents avec de la grêle et de violentes rafales.

Ils seront notamment plus marqués dés l'après-midi sur un axe allant des Hauts-de-France et de la Normandie au Centre-Val de Loire. Puis en soirée et la nuit suivante les régions plus au sud, des Pyrénées au Massif Central, seront également concernées par des orages ponctuellement violents.