La météo du mardi 3 avril : variable avec des ondées du Sud-Ouest au Nord

Le temps mardi s'annonce variable avec des ondées parfois soutenues et orageuses du Sud-ouest au Nord et du vent assez fort sur le Sud-Est, selon Météo-France.

Orages et grêle. Le temps sera assez perturbé avec des ondées sous un ciel souvent chaotique. Ces ondées s'annoncent le plus souvent éparses notamment au pied des Pyrénées, au nord du Massif Central, en Bourgogne, sur les Vosges ou en Alsace. Mais en matinée, des régions atlantiques vers les régions du Nord, des ondées orageuses plus nombreuses se développeront avec localement de la grêle et de fortes rafales de vent. Ce temps orageux s'étendra l'après-midi de la Gironde au Bassin parisien et à Champagne-Ardennes.

Dégradation orageuse demain mardi sur une bande allant du golfe de Gascogne au quart nord-est, surtout dans l'après-midi et la soirée.

Aussi de la pluie en Provence. Sur les Alpes, la Provence et la Côte d'Azur, les averses de la matinée laisseront place à des pluies plus continues et parfois soutenues en journée avec de la neige à partir de 1.700 m d'altitude. Quelques ondées traverseront aussi la Corse. Sur le Languedoc-Roussillon, les nuages poussés par un vent marin apporteront quelques pluies éparses en matinée sur le relief, plus continues en journée.

Des pointes de vent à 90 km/h. Le vent de sud-est soufflera assez fort sur ces régions du Sud-Est notamment sur les hauteurs du sud du Massif Central, en vallée du Rhône, dans le domaine de l'Autan, sur le littoral provençal et de la Côte d'Azur et sur les caps corses avec des pointes à 70/80km/h parfois 90 sur les caps exposés. Sur le Nord-Ouest, l'accalmie reviendra l'après-midi dans une atmosphère un peu plus fraîche. Mais de nouvelles averses s'annonceront en fin de journée sur l'ouest de la Bretagne avec un renforcement des vents de sud, les pointes atteignant 70 à 90km/h dans la nuit.