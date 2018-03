La météo du mardi 20 mars : toujours froid, mais plus sec, 9 départements en vigilance orange

Le temps sera toujours froid mardi, mais plus sec, selon les prévisions de Météo-France. De fortes chutes de neige étaient attendues pendant la nuit sur les Pyrénées au-dessus de 400/500m d'altitude.

Où est la vigilance ? Sept départements du sud et sud-ouest de la France sont placés en vigilance orange neige et verglas, jusqu'à mardi 10h. Dans le Sud, la vigilance concerne l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées. Dans le Sud-Ouest, ce sont les Pyrénées-Atlantiques qui sont concernés.

Des éclaircies dans le Sud-Ouest. Sur le Sud-Ouest, le temps maussade de la matinée laissera percer quelques éclaircies l'après-midi. En revanche, les précipitations neigeuses persisteront au pied des Pyrénées. La limite pluie-neige remontera progressivement au-dessus de 500/700m. Sur le Languedoc-Roussillon, les chutes de neige de la nuit, notamment sur l'est de l'Aude, s'atténueront rapidement en début de journée. La tramontane deviendra forte en journée avec des rafales de 80 à 100km/h.

Très froid dans la partie nord. Sur la moitié nord du pays, le vent du nord apportera un temps très froid sous un ciel variable. Les rafales atteignent parfois 70km/h en bordure de la Manche. Des nuages s'annonceront par le nord et apporteront parfois quelques flocons. Les éclaircies seront plus généreuses sur le centre du pays.

Rafales de Mistral. Autour de la Méditerranée, le ciel sera parfois voilé. Le mistral se mettra aussi en place, atteignant des rafales de 90km/h l'après-midi. En Corse, le temps restera instable avec des averses parfois orageuses et de la neige au-dessus de 1.000 puis 800m d'altitude.

Et les températures ? Les gelées seront plus marquées dans le Nord-Est et sur l'Auvergne avec -2 à -5 degrés. Elles restent faibles ailleurs sur la moitié nord. De faibles gelées sont également attendues sur le Centre-Est. Ailleurs, les minimales sont comprises entre 0 et 3 degrés, 2 à 9 dans le Sud-Est. Les maximales, en légère hausse au nord, s'échelonneront entre 3 et 7 degrés sur le Nord-Est, 6 à 10 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 11 à 13 degrés en bord de Méditerranée.