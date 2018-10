La météo du mardi 16 octobre : encore des pluies près de la Méditerranée

Le temps mardi sera encore pluvieux près de la Méditerranée, mais sur le reste du pays, le temps restera calme et souvent bien ensoleillé, selon les prévisions de Météo-France.

Des pluies encore fréquentes sur le Languedoc. Pour la journée de mardi, sur le Languedoc, le sud de Paca et sur la Corse, le temps sera encore bien perturbé en matinée, les pluies seront durables, parfois fortes, localement orageuses sur la Corse, donnant par endroits de bons cumuls. Au cours de l'après-midi, les pluies s'estomperont en Provence, sur les Cévennes ainsi que sur l'ouest de l'île de Beauté. En revanche, les averses resteront fréquentes des plaines languedociennes au Roussillon. Le vent de secteur est soufflera à 70 km/h près des côtes varoises.

Un temps plus calme sur le reste du pays. De la Bretagne au sud-ouest du pays, le ciel sera encombré le matin avec quelques pluies faibles. Des éclaircies se développeront l'après-midi, mais du Limousin à Midi-Pyrénées, elles alterneront avec des averses passagères. Sur le reste du pays, le temps restera calme et souvent bien ensoleillé.

Les températures minimales atteindront de 8 à 14 degrés en général, 14 à 18 près de la Méditerranée. Les maximales iront de 16 à 19 degrés en Bretagne, elles atteindront 20 à 26 degrés sur un grand quart nord-est, et iront de 18 à 22 degrés partout ailleurs.

Vigilance pour la soirée de lundi dans le Sud. Lundi à 16 heures, était maintenu la vigilance rouge "crue" sur l'Aude, la vigilance orange "crue" sur l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, la vigilance orange "pluie-inondation" sur l'Aveyron et l'Hérault, et la vigilance orange "vent " sur l'Hérault. Cet épisode méditerranéen très actif, qui a même été exceptionnel dans l'Aude, va encore donner des pluies orageuses sur le nord de l'Hérault et sur l'Aveyron pendant encore quelques heures lundi soir. En revanche, le vent va faiblir en fin d'après-midi.