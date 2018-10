La météo du lundi 15 octobre : agité et pluvieux sur la moitié ouest

Le temps lundi sera agité et pluvieux dans le Sud-Ouest, selon les prévisions de Météo France. En matinée, sur le Languedoc-Roussillon, les précipitations localement orageuses resteront marquées, donnant toujours des cumuls importants, et seront encore parfois accompagnées de violentes rafales. Sur une grande moitié ouest et jusqu'aux Hauts-de-France, le ciel restera très nuageux à couvert le matin, avec de la pluie plus continue sur le Sud-Ouest et plutôt éparse ailleurs. Sur l'est du pays, le temps sera plus calme avec un ciel variable et de belles éclaircies.

Éclaircies au Nord dans l'après-midi. L'après-midi, les fortes précipitations, toujours orageuses par endroits, ne se décaleront que très lentement vers l'Est et concerneront encore le Languedoc et l'ouest de PACA, principalement le littoral. Ailleurs, sur le sud de la France, le temps restera globalement très nuageux avec des petites pluies ou averses. Sur le nord du pays, le ciel alternera passages nuageux et belles éclaircies, les nuages restant plus nombreux des Pays de la Loire vers les Hauts-de-France, en passant par la Normandie. En Corse, les conditions se dégraderont en fin de journée, avec le développements d'averses orageuses. Le vent de secteur sud-est restera fort autour du Golfe du Lion, avec des rafales à 90/100 km/h, il faiblira en cours de journée avec des pointes à 70/80 km/h l'après-midi.

Encore 26 degrés à l'Est. Les températures minimales seront généralement comprises entre 10 et 15 degrés, 7 à 10 degrés en vallée d'Alsace, et 16 à 19 degrés sur le pourtour méditerranéen. Les maximales iront de 16 à 20 degrés sur la moitié ouest du pays, et de 21 à 26 degrés sur la moitié est.