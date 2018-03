La météo du jeudi 29 mars : accalmie mais des giboulées orageuses sur le nord-ouest

Dans un flux qui s'oriente au sud-ouest, des averses orageuses circuleront le matin sur la Bretagne, puis la Normandie, les Pays de la Loire, l'ouest du Bassin parisien et de la Picardie l'après-midi, a annoncé mercredi Météo France .

Risque d'averse. Ces giboulées s'accompagneront parfois de coups de tonnerre et de grésil. Le risque d'averse se maintiendra le soir jusqu'aux Hauts de France. Les restes de la perturbation de la veille donneront encore des pluies faibles près des Alpes le matin avec quelques flocons au dessus de 1.200 m.

Un ciel davantage clément l'après-midi. Des Pyrénées au nord-est, le ciel, assez nuageux au lever du jour, deviendra plus clément en journée malgré quelques nappes de nuages plus denses sur le Centre-est. Le ciel se couvrira sur l'ouest de l'Aquitaine en fin de journée sous la menace d'averses orageuses. Sur le Sud-est, la journée débutera sous un ciel souvent bien chargé avec quelques pluies sur les Pyrénées orientales ou sur le sud de la Provence. Le temps s'améliorera lentement l'après-midi avec le retour du soleil sur le pourtour méditerranéen. Le vent de sud-ouest sera sensible sur un quart nord-ouest du pays avec des pointes à 60-80km/h en journée, notamment sous les averses orageuses les plus fortes.