La météo de vendredi : gris et humide, sauf près de la Méditerranée

Vendredi, le temps sera souvent gris et humide, sauf près de la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour et en matinée, on retrouvera les résidus de la perturbation de la veille sur le nord-est du pays, avec un ciel couvert très faiblement pluvieux et quelques chutes de neige sur les Vosges et le Jura à partir de 400/500 m.

Sur l'ouest du pays, une nouvelle onde peu active apportera des pluies faibles de l'Aquitaine au nord du pays. Entre les deux, les éclaircies seront timides, et seul le pourtour méditerranéen gardera un ciel bien ensoleillé, mais avec du mistral et de la tramontane soufflant à 70/80 km/h. L'après-midi, le corps faiblement pluvieux ne se décalera que très lentement vers l'est, et concernera les régions allant de l'Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées à la Champagne-Ardenne.

Maximales douces près de la Méditerranée. Sur le Nord-est, le temps restera très nuageux mais sec. Le soleil prédominera toujours sur les abords de la Méditerranée avec le vent qui mollira à la mi-journée. En fin d'après-midi, une nouvelle perturbation active abordera la Bretagne, accompagnée de pluies modérées et d'un renforcement du vent de secteur sud sur le sud de la Bretagne.

Les températures minimales s'échelonneront de -1 à 4 degrés dans l'intérieur des terres et de 4 à 8 degrés près du rivage. Les maximales varieront généralement de 8 à 12 degrés, plus basses sur le Nord-est avec 5 à 8 degrés, et plus douces près de la Méditerranée avec 12 à 17 degrés.

La météo de vendredi après-midi :