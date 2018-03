La météo de jeudi : gris au Nord avec de faibles pluies

Un front peu actif traversera jeudi le nord et le nord-est du pays, apportant de faibles pluies ou de la neige en hauteur, selon le bulletin de Météo-France. Dès le matin, un temps gris recouvrira le nord de la Seine et l'Ile-de-France, avec un peu de pluie près de la Belgique et un peu de neige sur les Ardennes et le plateau lorrain. Cette dégradation s'étendra rapidement au nord-est : l'après-midi sur le Grand Est puis en Bourgogne Franche-Comté, le temps deviendra faiblement pluvieux ou neigeux sur les hauteurs. Une fine couche blanche pourra temporairement se former sur les collines dès 300 m.

Des éclaircies sur l'Ouest et le Sud-Ouest. Sur le centre du pays jusqu'au Poitou-Charentes, le Limousin, le nord de l'Auvergne et le Lyonnais, soleil et nappes de grisaille alterneront le matin, le ciel deviendra souvent très nuageux l'après-midi. Sur l'Ouest et le Sud-ouest, des éclaircies résisteront mais devront également composer avec davantage de nuages passé midi. Sur une grande partie est des Pyrénées, le massif alpin et le pourtour méditerranéen, le ciel sera d'abord bien ensoleillé, de plus en plus voilé mais encore lumineux l'après-midi.

Le vent de nord en Corse et surtout le Mistral et la Tramontane souffleront encore assez fort, entre 70 et 90 km/h, jusqu'à 100 km/h en rafales sur le Roussillon. Jeudi matin, excepté en bord de mer et au nord de la Somme, les gelées seront généralisées, comprises entre 0 et -3 degrés, localement -4 à -6 sur le nord-est, près du Massif Central et des Alpes jusqu'à l'arrière-pays provençal. En journée, les températures atteindront 11 à 15 degrés sur la bordure méditerranéenne, 8 à 10 de la Bretagne au Sud-Ouest, et pas plus de 4 à 8 degrés sur le reste du pays.