La météo de dimanche : couvert et froid sur le Nord et l'Est

Dimanche, le temps sera couvert sur l'ensemble du pays et froid sur le Nord et l'Est avec quelques flocons, selon les prévisions de Météo-France. Du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel sera couvert toute la journée avec quelques flocons par moment. Les chutes seront un peu plus importantes sur la Bourgogne-Franche-Comté, les sols blanchiront temporairement en plaine. Quelques centimètres sont attendus sur le Jura et les Alpes du Nord.

Des chutes jusqu'en Ile-de-France. Des Hauts-de-France au Centre en passant par Paris et la Normandie , le ciel sera également gris mais le temps sera plus sec. Quelques chutes de neige atteindront néanmoins l'est de l'Ile-de-France et les collines normandes. Un petit vent de nord-est renforcera l'impression de froid. Plus à l'Ouest, dans une atmosphère un peu plus douce, le temps sera à la pluie. Elles seront rares des côtes bretonnes à la Gironde, quelques éclaircies perceront près du littoral.

Températures négatives sur la moitié nord. Les pluies seront plus fréquentes de l'intérieur de la Bretagne au Sud-Ouest, en particulier sur le Pays basque. Le Sud-Est retrouvera un temps plus calme, sous un ciel variable et une tramontane modérée, alors qu'en Corse le temps sera perturbé. Les températures minimales iront de -4 à 0 degrés sur le Nord et Nord-Est, 1 à 6 ailleurs. Les maximales varieront entre 1 et 5 degrés sur le quart nord-est, 6 et 10 de la Manche au Sud-Ouest, 13 ou 14 degrés près de la Méditerranée.