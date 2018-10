La météo de dimanche 14 octobre : dégradation dans l'Ouest

De la Bretagne au Cotentin, un temps couvert, avec des pluies parfois marquées et localement accompagnées de tonnerre, s'installera déjà dans la nuit et persistera jusqu'en après-midi, avec parfois de bons cumuls, avant une accalmie en fin de journée.

Attention aux orages. Sur le Languedoc-Roussillon et le sud du Massif central, là aussi les nuages deviendront plus menaçants dès le matin, avec des pluies plus régulières et parfois marquées. Mais en fin d'après-midi et soirée, entre le Roussillon et les Cévennes, les pluies deviendront souvent orageuses et se renforceront, elles seront parfois intenses, donnant de forts cumuls. Sur le reste de la moitié ouest du pays, après de belles éclaircies matinales, le ciel se chargera, d'abord sur la façade atlantique vers la mi-journée avec quelques ondées.

Au cours de l'après-midi, le temps très nuageux avec des pluies parfois orageuses et localement marquées s'étendra entre les Pyrénées et la Manche. Le vent d'autan ou de secteur sud-est sur le Massif central soufflera assez fort, avec des rafales jusqu'à 70 à 90 km/h avant de faiblir en soirée. Sur le reste du pays, le temps restera sec, encore bien ensoleillé jusqu'au soir de la Lorraine et l'Alsace jusqu'à la Provence et en Corse, alors qu'ailleurs les nuages et quelques ondées arriveront l'après-midi. Le vent de sud-est à sud qui se renforcera entre les côtes méditerranéennes et le plateau lorrain atteindra 70 à 90 km/h en rafales en plaines, 90 à 110 km/h sur les hauteurs du Massif central.

Les températures minimales iront de 10 à 16 degrés, 15 à 20 degrés en Occitanie. Les maximales oscilleront entre 13 et 17 degrés en Bretagne, elles iront de 16 à 21 degrés de la Basse-Normandie à la côte atlantique et sur le Languedoc, de 22 à 28 degrés ailleurs.

>> Voici maintenant les températures relevées samedi à 16h, suivies des minimales prévues pour la nuit de samedi à dimanche :

Lille : 24/16

Paris : 26/18

Strasbourg : 25/9

Brest : 20/10

Bordeaux : 27/15

Nantes : 25/13

Toulouse : 24/17

Lyon : 26/16

Clermont-Ferrand : 26/16

Marseille : 24/16

Ajaccio : 24/12