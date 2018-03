La dépouille du lieutenant-colonel Beltrame a quitté Carcassonne

Le cercueil, recouvert d'un drapeau tricolore, du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tombé en héros vendredi lors de l'attentat à Trèbes, dans l'Aude, a quitté Carcassonne à destination de l'aéroport de Villacoublay, en région parisienne. Sous une pluie battante, la dépouille avait été escortée par des gendarmes à l'intérieur d'un hangar sur le tarmac de l'aéroport de Carcassonne, où a eu lieu une cérémonie en présence des proches de la victime, des représentants des gendarmes, de l'armée de terre, de la Légion étrangère.

Colonel à titre posthume. Le cercueil, porté par six gendarmes, a été ensuite déposé à l'intérieur d'un Falcon gris qui attendait sur la piste et qui a décollé à destination de Villacoublay. L'Elysée a précisé lundi soir que le lieutenant-colonel Beltrame serait promu au grade de colonel à titre posthume. Un hommage national lui sera rendu mercredi aux Invalides, où le président Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre, après une veillée réservée à "ses frères d'armes". Pour Philippe Sablé, militaire à la retraite de la Marine nationale, "il était important de venir ici (à l'aéroport) rendre hommage aujourd'hui à ce militaire. C'était très digne, très ordonné, très militaire, très rigoureux et à la hauteur de l'hommage que nous voulions tous rendre à cet homme exceptionnel".

Frères d'armes. "Aucune autre musique que le chant des militaires, pour un militaire, pour un frère d'armes, parce qu'on considère tous que cet homme a eu un comportement extraordinaire", a-t-il poursuivi. "La famille n'a pas parlé, tout le monde était dans le recueillement". "Il y avait beaucoup de pudeur". "Quand un militaire est touché ce sont tous les militaires qui sont touchés. Il y avait une cohésion entre tous pour soutenir cette famille qui a perdu cet homme et l'honneur de cet homme qui est sans faille", a-t-il poursuivi.