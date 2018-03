Kremlin-Bicêtre : le maire suspecté d'avoir attribué frauduleusement des marchés publics pour payer des paris

Le maire du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, perdu par son addiction aux jeux ? Jean-Marie Nicolle, apparenté du Mouvement Républicain et Citoyen (MRC), est suspecté d'avoir dépensé entre 2010 et 2017 pas moins de 973.000 euros en faisant 45.000 paris, la plupart du temps des tiercés, selon les informations du Parisien. Pour les financer, il aurait reçu des versements d'une demi-douzaine d'entreprises de la région parisienne en échange de l'attribution de marchés publics. "L'argent transitait par l'association 'Au Sergent du Kremlin' spécialisée dans la dégustation de vin. Une association que Jean-Marie Nicolle avait fondée et qu'il présidait. Les fonds étaient ensuite versés sur son compte", écrit le quotidien.

Le maire minimise les faits. Jean-Marie Nicolle a été mis en examen vendredi et placé sous contrôle judiciaire par des magistrats du tribunal de Créteil, tout comme sa secrétaire. L'édile a reconnu en partie les faits qui lui sont reprochés, tout en les minimisant. Les enquêteurs vont désormais se pencher sur l'ensemble des marchés publics passés par le maire depuis son entrée en fonction, en 2016. Ancien conducteur de métro à la RATP, Jean-Marie Nicolle avait accédé à ce poste à la suite de la démission de Jean-Luc Laurent, contraint par la loi sur le non-cumul des mandats.