"Je suis meurtrie, tellement désolée"... La sœur de Nordahl Lelandais a écrit une lettre aux parents de Maëlys

Deux jours après les aveux de Nordahl Lelandais qui a reconnu avoir tué Arthur Noyer, une lettre rédigée par la demi-soeur du meurtrier présumé de Maëlys a été rendue publique vendredi. Elle s'adresse aux parents de la petite fille. Sur ce document daté du 7 mars, soit trois semaines après la découverte du corps de Maëlys, Alexandra H. fait part de son émotion et de sa tristesse en employant des mots simples et directs.

"Je suis tellement désolée". Le texte commence par des excuses : "Je suis tellement désolée pour votre petite. J'y ai cru, j'ai voulu croire qu'on retrouverait votre petite vivante. Les jours, les semaines, les mois ont passé et le choc est tombé. (...) Personne ne devrait subir une telle épreuve", écrit la demi-soeur de Nordahl Lelandais.

"Je me disais, non, il ne sait pas". Elle revient aussi sur le jour où les enquêteurs ont fini par retrouver le corps de Maëlys grâce aux indications du meurtrier présumé. "Je m'en souviens par bribes", explique t-elle. "Je me disais, non, il ne peut pas montrer où est Maëlys. Il ne sait pas. Et pourtant, mon frère a avoué."

"Je suis meurtrie". Alexandra H. se dit détruite par le drame et répond même à un texte qu'avait publié la mère de Maëlys sur les réseaux sociaux : "Vous souhaitez que votre petite hante mon frère. C'est moi qui suis hantée, je suis meurtrie. C'est au delà de mes forces". Un message de compassion et d'excuses que l'avocat de la famille de Maëlys s'est refusé de commenter.