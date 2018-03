Homme lardé de coups de couteau à Suresnes : un jeune Colombien mis en examen

Le jeune homme soupçonné d'avoir lardé lundi un quinquagénaire de multiples coups de couteau dans son appartement de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, a été mis en examen pour homicide volontaire, a indiqué mercredi le parquet de Nanterre qui a requis son incarcération. Ce mineur, âgé de 17 ans, de nationalité colombienne, avait été interpellé lundi juste après les faits et placé en garde à vue à l'hôpital où il avait été admis, après avoir été retrouvé blessé à un bras, en bas de l'immeuble de la victime. Celle-ci avait été découverte sans vie dans son appartement, baignant dans son sang.

Il se dit "victime de faits à caractère sexuels". Le jeune homme mis en examen, qui réside en Colombie et ne parle que l'espagnol, était en vacances chez une tante en France. Selon ses déclarations en garde à vue, il a fait la connaissance de la victime, un homme de nationalité péruvienne résidant en France, "de manière fortuite" et ce dernier lui a "proposé un potentiel emploi là où il travaillait", dans la restauration, a indiqué le parquet. Lundi, le jeune homme s'était donc rendu chez le Péruvien pour en discuter, autour d'une bière et d'un repas. Le Colombien dit ensuite s'être endormi sur place et quand il s'est réveillé, il a senti qu'il "était ou qu'il avait été victime de faits à caractère sexuels", selon la même source. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de viol ou d'agressions sexuelles et s'il pensait avoir été drogué ou pas.

Une volonté de "se défendre". Le jeune homme a expliqué le déchaînement de violence à l'encontre de la victime - "plus de 100 plaies par arme blanche" - par sa volonté de "se défendre", selon la même source judiciaire. L'hypothèse d'un différend entre les deux hommes avait été privilégiée dès le début de l'enquête par la police judiciaire des Hauts-de-Seine. Le voisinage avait donné l'alerte après avoir suivi des traces de sang menant du bas de l'immeuble jusqu'à l'appartement dont la porte était encore entrebâillée. Un couteau a été retrouvé dans l'appartement.