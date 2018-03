Harcèlement des jeunes filles en prépa Saint-Cyr : "Au niveau du commandement de l’école, il fermait complètement les yeux"

Selon une enquête de Libération publiée vendredi, le sexisme et le harcèlement contre les femmes sont érigés en véritable système au sein des classes préparatoires de l’école militaire de Saint-Cyr. Isabelle a fait la "corniche" de Saint-Cyr, cette classe préparatoire il y a quelques années. Elle a été témoin de harcèlements à répétition et toujours dirigés par le même groupe de garçons. Un groupe qui se faisait appeler les "tradis" (pour traditions) et qui était clairement misogyne.

"Dans l’armée, on n’a jamais vraiment poussé les filles à réussir". "Il y a vraiment un tout petit groupe de meneurs qui essaient de préserver les traditions et les autres qui suivent pour ne pas qu’on les embête… Mais ils peuvent pourrir la vie des filles, oui, les insulter, les empêcher de sortir dans le couloir. Dans notre année, toutes les filles étaient parties car cela c’était vraiment trop mal passé. J’espérais continuer dans l’armée mais je n’avais pas vraiment envie de me battre tout le temps pour avoir ma place. Au niveau du commandement de l’école, il fermait complètement les yeux. Ils étaient tout à fait conscients qu’il y avait ‘la corniche’, les traditions, mais dans l’armée, on n’a jamais vraiment poussé les filles à réussir", a-t-elle expliqué au micro d’Europe 1.