Harcèlement de rue : le Haut Conseil à l'égalité femmes hommes recommande 1.500 euros d'amende

De combien faut-il punir les personnes coupables de harcèlement de rue ? Gestes déplacés, sifflements, remarques obscènes… Autant de comportement que Marlène Schiappa ne veut plus voir dans l'espace public. Après avoir reçu le rapport d'un groupe parlementaire sur la nouvelle infraction de "l'outrage sexiste", la secrétaire d'Etat à l'égalité entre femmes et hommes va pouvoir consulter, lundi, les conclusions du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) sur la question

1.500 euros ou 90 euros ? Si le groupe parlementaire et le HCEfh s'accordent sur l'absolue nécessité d'une sanction à l'égard de ces grossiers contrevenants, le montant de l'amende varie considérablement, rapporte LCI. Alors que les parlementaires préconisent une contravention de 4ème classe, à hauteur de 90 euros, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes veut voir ces délits punis d'une amende de 5ème classe, soit 1.500 euros. De son côté, Marlène Schiappa évoquait une amende pouvant aller de 90 à 750 euros.

Une dénomination différente. Par ailleurs, si les parlementaires qualifiaient le délit d'"outrage sexiste", le Haut Conseil, lui, parle d'agissement sexiste". Selon LCI, qui cite les rapporteures du HCEfh, il faut "s'inspirer de la définition de l'agissement sexiste dans le code du travail qui permet de punir un acte unique de harcèlement sexiste" et "les comportements malveillants liés au sexe d'une personne". Cela permettrait également une verbalisation "dans tous les espaces de vie" et pas uniquement dans la rue.