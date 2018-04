Grèves SNCF, EDF, Air France... A quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

La grève à la SNCF contre le projet de réforme du gouvernement débute officiellement lundi soir. Les cheminots sont particulièrement mobilisés et le mouvement prévoit d'être très suivi. La majorité des conducteurs est en grève ainsi que de nombreux aiguilleurs. Or, sans eux, il est impossible de faire rouler un train. Le trafic devraient être relativement normal lundi soir mais dès mardi les perturbations seront très importantes.

Seuls un TGV sur huit et un TER et un transilien sur cinq circuleront. Cela signifie par exemple que sur une ligne Paris-Nantes, seulement trois trains seront en fonctionnement sur toute la journée. En Île-de-France, le trafic des RER s'annonce également très ralenti. Un train sur deux est prévu sur le RER A, un sur trois sur le B, un sur cinq sur le C, un sur quatre sur le D.

Grève mardi chez Air France. Mais il n'y a pas que les cheminots qui se mobilisent en ce début de printemps. D'autre secteurs seront également touchés. Et notamment chez Air France. Une grève est prévue mardi et samedi prochains mais également mardi 10 et mercredi 11 avril. Les salariés veulent obtenir une hausse des salaires de 6% que refuse la direction.

La collecte des déchets perturbées. Le ramassage des déchets sera aussi perturbé dans certaines villes. Les syndicats réclament la création d'un "service public national" des déchets. Cette grève illimitée devrait toucher notamment Paris et sa région, Marseille, Montpellier, ainsi que l'Est et le Nord, selon la CGT.

Vers de nouveaux blocages chez Carrefour ? Un mouvement est aussi programmé dans l'énergie mais il sera sans conséquence sur l'éclairage. Enfin, les organisations syndicales de Carrefour, à l'origine de blocages de centaines de magasins ce week-end, doivent se réunir en début de semaine pour voir quelles suites donner au mouvement.