Grève : Pepy conseille d'annuler certains déplacements du week-end de Pâques

Le patron de la SNCF Guillaume Pepy a conseillé aux voyageurs ayant prévu de prendre le train pour le week-end de Pâques de prendre leurs "précautions", y compris en annulant certains déplacements, à cause du mouvement de grève, "sans doute très suivi", qui commence lundi soir. "La grève va beaucoup perturber la vie des Français, je le regrette. Il y aura très peu de trains qui partent après 19 heures lundi. Il faut que chacun prenne ses précautions", a-t-il déclaré sur France Inter. "La SNCF recommande à chacun des voyageurs qui avaient prévu de voyager lundi soir, soit de renoncer à ce voyage, soit de le reporter, soit au contraire de rentrer plus tôt, soit de choisir un autre mode de transport (...) Le mouvement sera sans doute très suivi", a ajouté le PDG de la SNCF.

Un train sur 10 selon certains syndicats. "Il y a des gens qui devaient rentrer très tard lundi soir et qui devront annuler", a-t-il mis en garde. Il a évoqué les hypothèses d'"un train sur cinq ou un sur huit" circulant pendant la grève comme "une fourchette possible", rappelant que certains syndicats évoquaient même un train sur dix. "On ne pourra pas dans ces conditions transporter la totalité des voyageurs", a-t-il souligné. Une grève longue à la SNCF, avec deux jours de débrayage tous les cinq jours, doit débuter lundi soir contre la réforme de l'entreprise publique voulue par le gouvernement. Le mouvement est prévu jusqu'au 28 juin.