Grand Est : les fréquences TNT de onze départements changent mardi

Si vous habitez le Grand Est et que vous recevez toujours la télévision grâce à une antenne râteau, vous êtes concerné par le changement de fréquence TNT qui s'opère mardi.

Onze départements concernés. Les habitants de l'Aisne (02), des Ardennes (08), de l'Aube (10), de la Côte-d'Or (21), de la Marne (51), de la Haute-Marne (52), de la Meurthe-et-Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), du Bas-Rhin (67) et de l'Yonne (89) doivent effectuer une recherche et une mémorisation des chaînes mardi, s'ils ne l'ont pas déjà fait plus tôt. Cette opération, détaillée dans le communiqué de recevoirlaTNT.fr, se fait à partir de la télécommande la télévision et/ou du décodeur TNT.

Des problèmes peuvent persister. Dans le cas d'un habitat collectif doté d'une antenne râteau, le syndic ou le gestionnaire de l'immeuble doit faire intervenir un professionnel pour réaliser les travaux nécessaires. Dans le cas contraire, les habitants pourraient perdre certaines chaînes. Si ce problème de réception persiste après mardi, il est conseillé de contacter un antenniste ou d'appeler le centre d'appel de l'ANFR au 0970.818.818.