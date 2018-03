Essonne : un jeune migrant poignardé dans un hôtel social

Un jeune migrant a été poignardé lors d'une altercation dimanche entre plusieurs mineurs étrangers, dans l'hôtel social des Ulis, dans l'Essonne, où ils étaient hébergés. La victime, un Libérien d'environ 17 ans, a reçu "trois coups de couteau au niveau du dos et un au niveau de la gorge, selon les premières constations", a expliqué le parquet, confirmant une information du journal Le Parisien. Son pronostic vital était engagé lors de son transport à l'hôpital, mais "il n'est a priori plus en danger", a précisé le ministère public.

La rixe a eu lieu dans une chambre d'un hôtel social, géré par l'association La Rose des Vents, qui accueille plusieurs mineurs étrangers isolés aux Ulis, en grande banlieue parisienne. Trois adolescents d'environ 17 ans, originaires de Guinée et de Guinée-Bissau, ont été interpellés et placés en garde à vue après l'agression. L'un d'eux est soupçonné d'être l'auteur des coups de couteaux. "On est en train de les auditionner pour voir ce qui a pu provoquer cette altercation", a fait savoir le parquet.