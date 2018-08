En pleine canicule, que faut-il mettre dans vos assiettes ?

36°C à Toulouse, Paris ou Lyon, 37°C à Bordeaux. Une majeure partie de la France souffre toujours de la canicule en ce début de semaine. À l'heure des repas, certains réflexes peuvent aider votre corps à supporter ces hautes températures, en se préservant notamment de la déshydratation.

Les aliments à bannir

En période de fortes chaleurs, les médecins et nutritionnistes vous déconseillent de manger des aliments gras ou très protéinés (comme le steak). En effet, ils ralentissent la digestion. Le corps travaille alors sur une plus longue période et génère davantage de chaleur.

Les produits trop sucrés sont aussi à éviter. Et c'est aussi le cas des crèmes glacées, qu'il est préférable de substituer par un sorbet, moins calorique et plus riche en eau.

Les aliments à préférer

Fruits et légumes peuvent en revanche devenir vos compagnons de cuisine pendant ces chaudes journées. Ils apportent de la fraîcheur et surtout de l'eau, des vitamines et des minéraux. Mais attention : pas n'importe quels fruits et légumes, et pas n'importe comment. Concernant les fruits, la pastèque, gorgée d'eau à 90%, est LA star du moment. Comme le melon, elle est peu sucrée et peu calorique. On peut donc en consommer beaucoup… Mais pas en excès, au risque de détraquer le transit. D'autres fruits, comme les bananes (qui ne contiennent "que" 70% d'eau), sont évidemment nettement moins rafraîchissants.

Côté légumes, pensez aux salades, que l'on peut composer différemment chaque jour, à base de concombre ou de tomates par exemple. Autant que possible, il est préférable d'alterner entre les légumes crus et les légumes cuits (consommés froids, si vous le souhaitez), pour éviter des troubles digestifs. Pensez aux poivrons, aux aubergines ou encore à une ratatouille. Le gaspacho, à la fois désaltérant et plein de vitamines, peut également être une excellente idée.

Les protéines (œufs, viande maigre froide, produits de la mer…) ainsi que les féculents ne doivent pas être délaissés, mais vous pouvez les consommer en moindres quantités. Privilégiez plutôt les viandes blanches - le poulet, le veau, le porc ou même le poisson. Enfin, le yaourt et le fromage blanc, nourrissants et hydratants, sont conseillés lorsque les températures montent.

Enfin, il n'est pas la peine de manger moins salé. Supprimer totalement le sel de son alimentation en période de chaleur n'est pas une bonne idée pour deux raisons : le sel donne soif, et peut donc inciter à s'hydrater, et il permet de compenser la perte des sels minéraux évacués par la transpiration.

Les boissons à éviter

Agnès Buzyn l'a répété dimanche : gare à votre consommation d'alcool ! Un rosé bien frais, un pastis ou une bière tout juste sortie du frigo en terrasse ou au camping… La tentation est grande. Si cela peut étancher votre soif sur le moment, votre organisme n'apprécie pas autant. En effet, l'alcool favorise la déshydratation. "Il fait perdre plus de liquide que ce qu'il apporte à l'organisme et expose au coup de chaleur", prévient le site Alcool-info-service.

Attention aussi aux boissons sucrées, comme les sodas ou les jus de fruits. L'effet désaltérant qu'ils procurent sur le moment se renverse rapidement. Et pour cause, en nous faisant sécréter de l'insuline, ils ravivent la soif.

Les boissons à privilégier

Votre meilleur ami en période de canicule, c'est évidemment l'eau. En temps normal, il est conseillé de boire 1,5 litre d'eau par jour et par personne. La dose peut être largement revue à la hausse par fortes chaleurs. Notre corps, en transpirant, évacue beaucoup d'eau (entre 3 et 3,5 litres par jour), qu'il est nécessaire de restituer pour éviter "le coup de chaud" : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertiges ou nausée. Mais attention à ne pas consommer d'eau trop glacée, au risque de développer des crampes d'estomac ou des désordres intestinaux.

Pour éviter le possible effet rébarbatif du simple verre d'eau plate, n'hésitez pas à varier les plaisirs : une eau gazeuse avec une petite rondelle de citron, par exemple.

Ne cherchez pas non plus à trop boire. Le plus est l'ennemi du bien, surtout pour les personnes âgées qui transpirent moins et peuvent donc moins facilement évacuer l'eau absorbée. Mieux vaut, pour elles, utiliser un brumisateur afin de se rafraîchir. Attention également si vous avez des problèmes rénaux : une hydratation excessive fait travailler les reins et peut les endommager.