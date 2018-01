EN IMAGES - Eleanor a secoué la France et l'Europe

EN IMAGES

L'Europe a tremblé de bout en bout, mercredi. Après Ana, Bruno et Carmen, une nouvelle tempête baptisée Eleanor a traversé une bonne partie du continent, causant d'important dégâts. Sur les côtes, les habitants ont souvent bravé les éléments pour admirer le paysage de la mer agitée par d’impressionnantes rafales.

Un mort et 15 blessés en France. En France, Eleanor a touché la côte Ouest puis la région parisienne, l'Est et le Sud. Un skieur de 24 ans a été tué par la chute d'un arbre sur une piste de la station du Morillon, en Haute-Savoie. Quinze personnes ont par ailleurs été blessées, dont quatre grièvement. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés à plus de 4.300 reprises, selon un porte-parole de la sécurité civile.

Transports interrompus et dégâts matériels en Europe. Outre l'Hexagone, Eleanor a également frappé le Royaume-Uni et l'Irlande, mais aussi les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. Aucun mort n'est à déplorer dans ces pays où des chutes d'arbres ou des accidents causés par le vent ont pu occasionner des blessés. Comme en France, les transports ont été paralysés une bonne partie de la journée et les dégâts matériels s'annoncent lourds.