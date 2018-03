EN DIRECT - Suivez la grande journée de grève contre les réformes du gouvernement

Cette page s'actualise automatiquement Suivez le live 07h40 Le 22 mars 2018 A l'Elysée, on suit évidemment de près la mobilisation. En déplacement à Bruxelles où il doit participer au Conseil européen, Emmanuel Macron sera informé en temps réel de l'évolution de la situation. Pour l'heure, ni le président de la République ni le gouvernement n'envisagent de ralentir le rythme de réforme. Mais cela dépendra beaucoup d'une éventuelle convergence des mouvements sociaux. Alors l'exécutif a opté pour une stratégie : tenter de diviser pour mieux régner. L'Elysée veut isoler la grogne des cheminots POLITIQUE - L'exécutif veut a tout prix éviter que de nouvelles colères viennent se greffer à celle des salariés de la SNCF, et s'apprête donc à exonérer 100.000 retraités supplémentaires... Par Rémi Duchemin 07h28 Le 22 mars 2018 Fonctionnaires, cheminots, mais aussi contrôleurs aériens... Découvrez pourquoi chacun se mobilise jeudi : Qui fait grève jeudi et pourquoi ? ÉCONOMIE - Jeudi, cheminots, conducteurs de la RATP et enseignants, mécontents des réformes prévues par le gouvernement, seront en grève. Par Rémi Duchemin 07h16 Le 22 mars 2018 Spectacle inhabituel à la gare de Lille-Flandres pour un jeudi matin. Le hall est quasiment désert, a constaté le correspondant d'Europe 1 à Lille. Il faut dire que les Hauts-de-France devraient être la région la plus touchée par les grèves. Moins de 10% des TER sont maintenus, et environ un TGV sur 3. Par Rémi Duchemin 07h11 Le 22 mars 2018 Il n'est pas trop tard pour suivre les conseils de la rédaction d'Europe 1 pour se rendre au travail malgré les perturbations. C'est ici : Grève SNCF : nos solutions pour se rendre au travail malgré les suppressions de train SOCIÉTÉ - Covoiturage, car, télétravail... Alors la grève à la SNCF jeudi s'annonce très suivie, petit tour d'horizon des alternatives au train. Par Rémi Duchemin 07h09 Le 22 mars 2018 Les transports, mais aussi les écoles, devraient être fortement impactés par le mouvement. Plus de 140 manifestations sont prévues dans toute la France, avec en point d'orgue deux défilés à Paris. L'un, concernant les fonctionnaires, partira à 14 heures de Bercy, au pied du ministère de l'Economie. L'autre, celui des cheminots, s'élancera à 13 heures de la garde de l'Est. Les deux manifestations doivent converger vers la place de la Bastille. Par Rémi Duchemin 07h06 Le 22 mars 2018 Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Europe 1 vous fait suivre toute la journée la grande mobilisation d'opposition aux réformes de la fonction publique et de la SNCF. Par Rémi Duchemin Voir plus

EN DIRECT

Il s’agit sans aucun doute d’une journée clé, tout à la fois pour les syndicats, pour les opposants à Emmanuel Macron, et pour le président de la République lui-même. Jeudi à Paris et dans toute la France a lieu la plus importante journée de mobilisation en opposition aux réformes du gouvernement depuis le début du quinquennat. Dans le viseur des manifestants, le projet de refonte de la SNCF et la réforme des services publics. Les transports, mais aussi les écoles, seront fortement impactés par le mouvement.