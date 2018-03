EN DIRECT - Mai 68 : Daniel Cohn-Bendit invité d'Europe 1 à 9h

DIRECT VIDÉO

Que reste-t-il de Mai 68, cinquante ans après ? C'est le thème du débat mené par Patrick Cohen ce matin dans une tranche 9h-9h30 spéciale consacrée au plus important mouvement de contestation social de l'Après-guerre. Leader de la révolte étudiante à l'époque et chroniqueur d'Europe 1 aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit sera présent aux côtés de l'animateur de la Matinale, ainsi que Patrick Rotman, journaliste, historien et documentariste, auteur de Mai 68 : le grand soir, aux éditions Seuil-Declourt.

Un débat à suivre en direct vidéo :

Surnommée "Radio Barricades", Europe n°1 était à l'époque au coeur des événements. Quelques jours après l'AG de la fac de Nanterre, le 22 mars 1968, le jeune Daniel Cohn-Bendit lance à notre micro : "Nous voulons que soit possible dans toute faculté l’expression politique à l’intérieur de ses murs !. Ecoutez cette interview :