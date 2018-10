EN DIRECT DE L’AUDE - Matinale spéciale avec Nikos Aliagas à Villegailhenc

C'est depuis une Aude meurtrie que Nikos Aliagas présente une matinale spéciale ce mardi entre 7 heures et 9 heures. Pendant deux heures, Nikos et nos envoyés spéciaux vous emmènent au plus près de ces inondations qui ont coûté la vie à au moins onze personnes à la suite de violents orages.

Dispositif spécial. Europe 1 a mis en place un dispositif spécial en direct de l'Aude.

Depuis Villegailhenc, Nikos Aliagas prend le pouls d'un département sinistré, avec des habitants, des secouristes et des élus.

Les envoyés spéciaux, eux, sont mobilisés dans tout le département et l'Hérault voisin pour décrire l'évolution de la situation en direct.

A 8h15, depuis Paris, Audrey Crespo-Mara interrogera François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire.

"Ce n'est pas mon village, ce n'est pas possible". À Villegailhenc, notre envoyé spécial Benjamin Peter décrit des rues remplies de meubles, de livres gonflés par la boue et de jouets d'enfants entassés devant les maisons. Personne n'y avait jamais vu une vague semblable à celle qui s'est abattue dans la nuit de dimanche à lundi. "C'est monté à une vitesse affolante, j'ai appelé mon chien et je n'ai eu le temps de rien prendre", témoigne un habitant interrogé par Europe 1. "Je vois ça et je me dis ce n'est pas mon village ce n'est pas possible."

Les pompiers toujours au travail. "Il y a eu du personnel toute la nuit, il va y en avoir encore toute la journée", explique à Europe 1 le lieutenant colonel des sapeurs pompiers Michaël Bernier, mobilisé dans l'Aude. Les opérations ne mobilisent plus d'hélicoptère, bien que deux personnes soient toujours portées disparues. "Nous espérons les retrouver en vie", souligne le secouriste. "Malheureusement, dans ce genre de situation à part si elles étaient à l'abri dans un endroit qui n'a pas encore été exploré ou si elles ont pu quitter la zone, les chances sont quand même minces."

Polémique sur l'alerte rouge. Peu de temps après que les violents orages ont commencé à dégénérer en graves inondations, la polémique est née : l'alerte rouge a-t-elle été déclenchée assez tôt par Météo-France ? En effet, le département de l'Aude a été placé en vigilance rouge lundi matin à 6 heures alors que des pluies torrentielles tombaient déjà depuis le milieu de la nuit. "Les gens dormaient, ils se sont retrouvés face à des vagues de submersion qui ont traversé tous les territoires", explique Emma Haziza, hydrologue et présidente du Centre de recherche Mayane sur la gestion des risques inondations.

Un sinistré a ainsi laissé éclater sa colère lundi soir devant le maire de Trèbes et le Premier ministre Edouard Philippe. "On savait que la tempête Leslie arrivait. On savait qu'il y avait de la flotte qui arrivait de la Méditerranée", a-t-il expliqué, faisant remarquer que "l'Aude, ce n'est pas un cours d'eau tranquille". "Personne ne peut surveiller l'Aude et envoyer des camions de pompiers dans les rues à deux heures du matin pour dire 'sortez de chez vous, on vous évacue' ? Personne ne pouvait faire ça ?".