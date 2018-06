La France sous les orages : 29 départements placés en vigilance orange

Vingt-neuf départements du Nord-Finistère au le Maine en passant par le nord de la région Centre restent placés en vigilance orange en raison de risques de violents orages. Plus au sud, une dizaine de départements sont sortis de la vigilance orange, dimanche à 22h, du fait de l'atténuation de l'activité orageuse, a indiqué Météo-France.

Les 29 départements placés en vigilance orange. La Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Dordogne (24), Doubs (25), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Mayenne (53), Morbihan (56), Nièvre (58), Orne (61), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Vendée (85), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90) sont concernés par la vigilance orange. À noter que le Finistère reste placé en vigilance orange inondation.

Jusqu'à 50 mm de précipitations localement. D'ici minuit les orages vont s'atténuer sur l'ouest du pays. Ils perdureront un peu plus longtemps (milieu de nuit) de la Bourgogne et la Franche-Comté. Les orages sont puissants avec un déplacement relativement lent. De ce fait, en plus d'une forte activité électrique et de chutes de grêles localisées, les cumuls de précipitation peuvent être importants sur un court laps de temps: jusqu'à 30 à 50 mm localement, voire très ponctuellement 80 mm en pointe. Cet élément peut engendrer localement des inondations-éclairs.

Des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. Les rafales sous orages, sont le plus souvent entre 60 et 80 km/h, ce n'est pas l'élément prédominant de cette vague orageuse. Dans les départements en jaune orage, il existe encore un risque de développement de cellules orageuses mais moins sévères que dans la zone placée en vigilance orange.